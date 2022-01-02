Вашингтон, 2 января, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Вред, который наносит заболевание, вызванное штаммом коронавируса «Омикрон», лёгким и дыхательным путям, значительно меньше, если сравнивать с другими вариантами данной инфекции. Препринт исследования, проведённого консорциумом американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета был опубликован 1 января в журнале Research Square.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Учёные провели серию экспериментов на грызунах и установили, что животные, заражённые «Омикроном», теряли меньше веса и у них было меньше вероятности умереть от болезни, вызванной этим штаммом. «Омикрон» наносил гораздо меньше вреда организму в целом и конкретно лёгким, чем любой другой штамм коронавируса.

По данным издания The Telegraph, группа учёных из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории установили, что у штамма коронавируса «Омикрон» летальность на 75% меньше, чем у любого из предыдущих широко распространённых вариантов.

Учёные предполагают, что в ближайшее время должно произойти разделение «показателей заболеваемости и смертности», это будет означать конец пандемии и переход коронавируса в эндемическую фазу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии анонсировали разработку вакцины от COVID-19 с пожизненным иммунитетом.