Москва, , 07:19 — REGNUM Астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 тонн приблизится к Земле на опасно близкое расстояние в 2029 году. Об этом 2 января предупредили специалисты во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Астероид 99942 Апофис

По прогнозам экспертов, 13 апреля 2029 года небесный гость подлетит к Земле на расстояние 38,4 тыс. километров. На таком расстоянии на орбите размещены геостационарные спутники. Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду.

По мнению астрофизиков, при возможном столкновении Апофиса с Землёй высвободится энергия 1717 мегатонн. Это примерно в 30 раз больше энергии, чем высвободилось при взрыве самой мощной в мире термоядерной бомбы, испытанной в СССР в 1961 году.

По расчётам специалистов, сила землетрясения в месте падения астероида и в радиусе 10 км от него может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к Земле в январе приблизятся сразу два потенциально опасных астероида.

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