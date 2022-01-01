Москва, 1 января, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Жители России, уволенные в связи с сокращениями, с 1 января 2022 года могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», — говорится в документе.

В документе отмечается, что обязательным условием являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. В частности, для мужчин стаж составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, в результате чего они вырастут в среднем до 18 521 рубля.

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