Барселона, Испания, 1 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барелоны» Хави высказался против проведения матча 18-го тура чемпионата Испании 2021/22 с «Мальркой». Об этом сообщила испанская газета Marca.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Мы будет готовиться к игре, чтобы победить. Мы привлечем игроков резервной команды. Мы — «Барса». Но у нас 17 потерь. Я волнуюсь. Мне кажется безумным, что игра не перенесена. Играть бесссмысленно», — цитирует Хави Marca.

После восемнадцати сыгранных туров «Барселона», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Матч «Мальорка» — «Барселона» состоится завтра, 2 января.

Ранее сообщалось, что положительные тесты на наличие коронавируса сдали Клеман Ланле, Алехандро Бальде, Хорди Альба, Даниэль Алвеш и еще несколько игроков.