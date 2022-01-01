Кабул, 1 января, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Афганистане произошел новый теракт. Об этом сообщило агентство «Голос Афганистана» со ссылкой на источники.

mikegi Взрыв

По данным источников, мощный взрыв прогремел 1 января возле Педагогического университета в центре Кабула.

О том, есть ли жертвы и пострадавшие в результате теракта, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря в микрорайоне Шахрак в западной части Кабула взорвался автомобиль с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).