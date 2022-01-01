Оренбург, 1 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области 31 декабря зафиксировали ещё 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 108 108 случаев коронавирусной инфекции. Из числа новых пациентов 58,2% являются гражданами в возрасте от 18 до 59 лет.

Выздоровели 95 934 человека. 450 граждан госпитализированы с диагнозом COVID-19.