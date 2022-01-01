Киев, 1 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили более 5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 672 675.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 190 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 96 089.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 7 тыс. носителей SARS-CoV-2.