Курган, 1 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Курганской области 31 декабря зафиксировали 122 случая заражения коронавирусом. Эти данные 1 января приводит зауральский оперштаб.

Коронавирус

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44 носителя коронавируса были обнаружены собственно в Кургане. Остальные проживают в ряде других территорий Зауралья.

За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано уже 50 762 случая COVID-19, добавили в оперштабе.