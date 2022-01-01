Кемерово, 1 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 января, за сутки выявили 303 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 310 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 309 пациентов выздоровели, четверо скончались. В больницах и на домашнем карантине находится 7043 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 85 554 случая заражения коронавирусом, 76 683 человека выздоровели, 1718 пациентов скончались.