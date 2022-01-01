Тюмень, 1 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Тюменской области 31 декабря зафиксировали ещё 271 случай заражения коронавирусом. Эти данные 1 января сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявил уже 90 396 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел из них уже 81 281 человек.

29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 3398 граждан скончались от COVID-19.