Астрахань, 1 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Хоккейный матч состоялся на главном катке в Астраханском кремле утром 1 января, сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Хоккейный матч

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В матче приняли участие губернатор Игорь Бабушкин, представители органов исполнительной и законодательной власти, государственных и коммерческих структур

«Хоккей — это один из моих любимых видов активного отдыха, который вносит разнообразие в жизнь и дарит мне яркие эмоции», — отметил Игорь Бабушкин.

Отметим, что каток в Астраханском кремле открылся для катания накануне, 21 декабря. Каток будет работать весь январь с 08:00 до 22:00.