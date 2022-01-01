Валенсия, Испания, 1 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Валенсия» выкупил вратаря тбилисской команды «Динамо» Георгия Мамардашвили. Об этом 1 января сообщает пресс-служба испанской команды.

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Уточняется, что руководство «Валенсии» использовало опцию выкупа трансфера 21-летнего вратаря. При этом ожидается, что игрок заключит с испанской командой полноценне соглашение до лета 2024 года

При этом из сообщений СМИ стало известно, что сумма трансфера за игрока составила $850 тыс., при этом клуб из «Валенсии» намерен прописать отступные за голкипреа в размере $20 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Георгий Мамардашвили сыграл за «Валенсию», в которой он играл на правах аренды с июля ушедшего года, в шести матчах, сумев в двух из них сохранить свои ворота в неприкосновенности.