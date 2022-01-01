Пермь, 1 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Пермском крае 31 декабря обнаружили ещё 428 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе выявили уже 160 566 заразившихся. 143 992 гражданина излечились.

Скончался от COVID-19 уже 7471 человек. Из них смерть шестерых подтвердили за последние сутки.