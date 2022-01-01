Калгари, Канада, , 14:33 — REGNUM Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не смогли вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне. Об этом 1 января сообщила журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн на своей странице в соцсети Twitter.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

По информации источника, хоккеистов российской и чешской молодежных сборных сняли с рейса в тот момент, когда пассажиры уже заняли свои места в салоне воздушного судна.

При этом журналитска уточнила, что причинами такого решения стало состояние алкогольного опьянения, курение и отказ надеть защитные маски со стороны игроков указанных молодежных сборных.

«Не все чешские и российские хоккеисты вели себя плохо, но всем им было отказано в доступе к самолету», — указала Леманн.

Отметим, молодёжные сборные России и Чехии перед этим участвовали в молодежном чемпионате мира, который проходил в Канаде и был отменен из-за пандемии COVID-19.