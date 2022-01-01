Элиста, 1 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 1 января. Это на два заражения меньше, чем накануне.

Тест на коронавирус

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На лечении в стационарах остаются около 100 пациентов. Режим самоизоляции соблюдают менее 300 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 024 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 459 пациентов.