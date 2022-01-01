Элиста, 1 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, в ряде территорий пройдут небольшие снег с дождём. В отдельных районах — туман и гололёд, на дорогах — гололедица. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся от нуля до +5 градусов.