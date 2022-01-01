Калуга, 1 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 января 2022 года. Днём ранее, 31 декабря 2021 года, в регионе был зарегистрирован 161 случай заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 330 человек, 61 тыс. 094 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 218 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.