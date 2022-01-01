Пекин, , 13:37 — REGNUM Национальное космическое управление Китая опубликовало новые снимки планеты Марс, сделанные зондом орбитального аппарата «Тяньвэнь-1». Изображения размещены на сайте управления.

Новые фотографии с Марса Cnsa.gov.cn

На кадрах — орбитальный аппарат и часть поверхности Марса. Также видны полярные ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер им. Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.

Орбитальный аппарат и марсоход «Чжуронг» работают нормально, отмечается в сообщении.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 г. в рамках I космической миссии Китая на Марс.