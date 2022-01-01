Симферополь, 1 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Семь малышей появились на свет в роддомах Республики Крым в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«В новогоднюю ночь в Республике Крым на свет появились семь малышей — два мальчика и пять девочек. Поздравляю родителей новорожденных, и пусть маленькие крымчане растут здоровыми и счастливыми», — написал глава Крыма.

Отметим, по данным Крымстата, в первом полугодии ушедшего 2021 года в Крыму родились 10 252 малыша, на 240 меньше, чем за первое полугодие 2020 года.