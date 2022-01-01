Барнаул, 1 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 162 843 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 1982 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Donland.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 59 462 жителя региона получили первую прививку (на 1657 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 046 373 (+4416 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 58 008 ревакцинированных (+223 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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