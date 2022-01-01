Салехард, 1 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 31 декабря зафиксировали ещё 78 заражений коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в автономном округе выявили уже 62 077 случаев заражения. Выздоровели уже 57 292 человека.

Скончались от COVID-19 в регионе 955 граждан. За последние сутки новых смертельных случаев не выявлено.