Ханты-Мансийск, 1 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Югре 31 декабря зафиксировали смерть ещё пяти человек от COVID-19. Это следует из сообщения окружного оперштаба 1 января 2022 года.

Коронавирус

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Всего в регионе скончались от этой болезни уже 1994 человека. В активной фазе заболевание протекает сейчас у 4456 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Югре выявили уже 96 010 заражений коронавирусом. Излечились 89 560 пациентов.