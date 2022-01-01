Ханты-Мансийск, 1 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Югре 31 декабря обнаружили ещё 149 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У 29 новых пациентов была выявлена пневмония. Ещё у 119 оказались симптомы ОРВИ.

Всего в регионе зарегистрировали уже 96 010 случаев заражения. Выздоровели 89 560 человек.