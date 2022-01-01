Челябинск, 1 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Челябинской области 31 декабря зафиксировали 468 новых случаев заражения коронавирусом. Среди пациентов два школьника, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 147 246 заразившихся. Излечились 137 460 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2413 человек. А скончались от ковида ещё 27 человек.