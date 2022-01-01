Пхеньян, 1 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен ЫН в речи по итогам 2021 года на пленуме партии заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 г., при этом назвав 2021 год годом «великой победы», передает ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года — грандиозная смертельная схватка, которую нужно развернуть и выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради … северокорейского народа и потомков», — передает его слова ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что «партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году».

Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи 8-го созыва прошел 27 — 31 декабря. На нем обсуждался бюджет страны на 2022 г., итоги работы за 2021 г. и планы на 2022 г.