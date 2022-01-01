Киев, 1 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Законопроект был принят Верховной радой в декабре 2020 года и размещён на сайте украинского парламента.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

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По данному закону, начиная с 1 января, российским судам запрещается перевозка пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами. Кроме того, запрет касается и каботажного судоходства во внутренних водах Украины.

Также, согласно вступившему в силу закону, запрещается регистрация в государственном судовом реестре Украины судов, владельцами которых являются граждане России.

К внутренним речным водным путям по законодательству Украины относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сколько, по мнению депутата украинской Рады Олега Волошина, продержится Украина в гипотетической войне с Россией.