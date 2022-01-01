София, 1 января, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший себя взорвать гранатой был задержан сотрудниками полиции во время новогодних гуляний в центре Софии. Об этом 31 декабря сообщила газета NOVA.

Ручная граната

Инцидент произошёл около 20:30 по местному времени (21:30 мск). По предварительным данным, мужчина выступил против вакцинации и противоэпидемических мер и, вынув гранату, пригрозил её взорвать. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, предварительно его нейтрализовав. После задержания мужчины проверка установила, что граната была учебной.

Было установлено, что мужчина приехал в столицу Болгарии из Асеновграда с супругой, которая тоже была задержана полицией. Отмечается, что в автомобиле, принадлежащем мужчине, при осмотре был обнаружен тактический жилет с двумя пистолетами. Оружие было изъято.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Осетии была пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской.