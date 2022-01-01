Берн, , 02:51 — REGNUM Законодательство, существенно облегчающее процедуру смены пола и юридического имени, без гормональной терапии и медицинского вмешательства, просто подав заявление властям, вступило в силу с 1 января 2022 года в Швейцарии.

ЛГБТ-символика Permo Triassic Apocalypse

Согласно новым поправкам в Гражданском кодексе Швейцарии, любой гражданин страны, старше 16 лет и не находящийся под опекой, может изменить своё юридическое имя и пол, обратившись в ЗАГС. При этом можно указать только женский или мужской пол, третий гендерный вариант не предусмотрен, отказаться от указания пола в регистре гражданского состояния нельзя.

До сих пор для официальной смены пола в Швейцарии требовалось заключение от медицинского работника, подтверждающее трансгендерную идентичность человека. В ряде регионов требовалось дополнительно пройти гормональную терапию, либо операцию по смене пола. Для смены имени требовались доказательства, что человек пользуется этим именем уже несколько лет. С 1 января 2022 в Швейцарии будет достаточно только заявления от желающего сменить пол и имя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал Грузию виновной в нарушении в 2013 году прав грузинского ЛГБТ-сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Страсбургский суд вступился за грузинских геев