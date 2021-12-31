Москва, 31 декабря 2021, 22:30 — REGNUM Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет вред людям с высоким уровнем холестерина в крови. Об этом сообщила диетолог Элеана Кайданян.
Она уточнила, что повышенный уровень холестерина не проявляется у человека, но с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем.
По ее словам, на уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, добавила врач, насыщенные жиры, содержащиеся в том числе в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гематолог Дмитрий Евсеев заявил, что злоупотребление кофе и алкоголем сгущают кровь, из-за чего могут возникнуть тромбы.