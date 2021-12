Москва, , 22:30 — REGNUM Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет вред людям с высоким уровнем холестерина в крови. Об этом сообщила диетолог Элеана Кайданян.

Кофе

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», — цитирует ее портал Eat This, Not That.

Она уточнила, что повышенный уровень холестерина не проявляется у человека, но с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем.

По ее словам, на уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, добавила врач, насыщенные жиры, содержащиеся в том числе в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гематолог Дмитрий Евсеев заявил, что злоупотребление кофе и алкоголем сгущают кровь, из-за чего могут возникнуть тромбы.