Пермь, 31 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Пермском крае 30 декабря зарегистрировали 430 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории края выявлено уже 160 138 заразившихся. Выздоровели 143 092 пациента.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 187 граждан, из которых 77 находятся на аппаратах ИВЛ. Скончались от COVID-19 уже 7465 человек.