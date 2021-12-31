Оренбург, 31 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 декабря обнаружили ещё 132 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрирован уже 107 981 случай коронавирусной инфекции. Из новых пациентов 11,4% граждан являются несовершеннолетними.

Выздоровел 95 591 человек. А скончался от COVID-19 уже 3451 пациент.