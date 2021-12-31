Лондон, 31 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов.