Ханты-Мансийск, 31 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре 30 декабря зафиксировали 153 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Из них у 23 граждан обнаружили пневмонию. Ещё у 127 выявили ОРВИ.

Всего в регионе подтвердили уже 95 861 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровели 89 350 человек. А от COVID-19 скончались уже 1989 граждан.