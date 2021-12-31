Валенсия, Испания, , 15:26 — REGNUM Сегодня, 31 декабря, в Валенсии на стадионе «Месталья» «Валенсия» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Этот матч станет последним для «летучих мышей» и каталонской команды в 2021-м году.

Ранее сообщалось, что команде из Валенсии не смогут помочь Габриэль Паулиста, Димитри Фулькье и Тони Лато, продолжающие восстанавливаться от повреждений. Урош Рачич пропустит матч из-за дисквалификации.

После восемнадцати сыгранных туров «Валенсия», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» с 23-мя расположился тремя позициями ниже.