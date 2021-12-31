Элиста, 31 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 31 декабря.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 729 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии почти до конца января 2022 года продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений.