Элиста, 31 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 16 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 31 декабря. Это столько же случаев заражения, сколько было зарегистрировано днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в стационарах остаются 105 пациентов, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 246 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 010 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 444 пациента.