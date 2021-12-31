Таллин, , 15:03 — REGNUM С января 2022 года вступает в силу ряд изменений в социальной сфере Эстонии. Об этом сообщило Министерство социальных дел.

Мать и ребенок Debowscyfoto

Так, повысятся минимальная зарплата и пенсия по старости, будет запущено страхование вакцинации, начнет действовать бесплатная услуга семейного примирения.

Решено, что декретный отпуск переименовывается в материнский, а родительскую компенсацию матери будет выплачивать Департамент социального страхования. Часть родительского отпуска и возмещений теперь предназначается матери, часть — отцу, оставшуюся часть родители должны поделить между собой.

У родителей Эстонии с 2022 года появится возможность одновременно взять до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию.

В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно, — их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней.

Также вступают в силу более гибкие возможности комбинировать работу на частичной занятости, отдых, и нагрузку родителей по уходу за ребенком

Родитель может в дальнейшем получать родительскую компенсацию по календарным дням до достижения ребенком 3-летнего возраста. Таким образом, родитель может помимо ухода за ребенком работать на частичной занятости, и получать родительскую компенсацию за более длительный период, или с ребенком могут быть по очереди оба родителя.