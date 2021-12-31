Москва, 31 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 апреля 2022 года выделить порядка 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Речь идёт о 5,5 млрд рублей, включая 4 млрд рублей — Фонду кино.

Поручение дано по итогам состоявшегося 17 декабря 2021 года заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой, продюсера Федора Бондарчука и других.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению главы правительства РФ Мишустина, создаваемые на государственные средства фильмы должны объединять общество на основе традиционных ценностей.

В то же время эксперты отмечают рост доли отечественных фильмов в кинопрокате: за десять лет рост достигнут с 14% до 30%.