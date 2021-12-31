Барнаул, 31 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 31 декабря, протестирован за сутки 7261 человек, выявлены 414 новых носителей. Это на 8 человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 733 больше.

Александр Куликов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 60 за сутки (всего 5587). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 957 (+59 за сутки) и 85 432 (+347 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 423 человека (-28 за сутки). Из них 187 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8030 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 119 383 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 100 235 человек (+882 за сутки).

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