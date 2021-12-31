Барнаул, 31 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 31 декабря 2021 года от коронавируса вакцинирован 1 160 861 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 3747 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Mil.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 61 119 жителей региона получили первую прививку (на 1924 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 041 957 (+5103 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 57 785 ревакцинированных (+568 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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