Чита, 31 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 074 (+129 за минувшие сутки). Вместе с тем 85 371 пациент (+406 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2 172 человека (+9 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 95 (-2 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за сутки).

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