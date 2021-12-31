Москва, , 13:45 — REGNUM «Газпром» в предпоследний рабочий день 2021 г. успел вывести из юрисдикции Нидерландов актив, который составляет не менее 1 млрд евро.

Речь идет о 24,98% доли в «Ачим девелопмент». Данная фирма является оператором освоения IV и V участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, передает «Интерфакс».

Так, 29 декабря перерегистрировали с нидерландской компании Gazprom Finance BV на «Газпром капитал». А с 1 января 2022 г. прекратит свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Нидерландами.