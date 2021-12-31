Москва, , 13:02 — REGNUM Первый экземпляр ракетного двигателя РД-191М для модернизированного тяжёлого носителя «Ангара-А5М» будет готов к огневым испытаниям в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Роскосмосе подвели итоги годовой работы НПО «Энергомаш», объединившего ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Двигатели НПО «Энергомаш» в 2021 году использовались в 24-х из 25-ти российских пусках, а также в шести иностранных ракетах.

В частности, в прошедшем году российские двигатели РД-180 обеспечили четыре пуска американских ракет «Атлас-5», а РД-181 — два пуска ракет «Антарес». Всего в прошедшем году успешно отработали 130 двигателей НПО «Энергомаш».

В настоящее время специалисты предприятия работают над модернизированной версией двигателя РД-191. Новый двигатель — РД-191М — будет на 10−15% мощнее предшественника.

«Конструкторская документация РД-191М подготовлена, в том числе в виде электронной 3D-модели. Огневые испытания первого экземпляра двигателя РД-191М запланированы на 2022 год», — говорится в сообщении госкорпорации.

Новые двигатели будут применяться на ракетах-носителях «Ангара-А5В» и «Ангара-А5П». Ракета в модификации «Ангара-А5П» будет использоваться для запусков новых пилотируемых кораблей «Орёл».

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