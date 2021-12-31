Севастополь, , 12:47 — REGNUM Власти Севастополя запланировали множество мероприятий на Новогодние праздники для жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Праздничный салют Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Так, 31 декабря на площади Нахимова и на смотровой площадке Приморского бульвара открылась новогодняя ярмарка. Она будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00 до 9 января.

На летней эстраде Приморского бульвара проходят концертные выступления эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества: оркестр выступил 31 декабря, также запланированы выступления со 2 по 9 января с 14:00 до 15:30.

Непосредственно в Новогоднюю ночь на главном экране на площади Нахимова будут транслировать запись новогоднего выступления ведущих артистов и творческих коллективов Севастополя, поздравления руководителей региона с Новым годом и традиционное обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ровно в 00:00 1 января 2022 года над площадью им. П. С. Нахимова прогремит праздничный фейерверк. Фейерверки также запустят еще в 10 точках по всему Севастополю.