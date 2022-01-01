Иркутск, , 02:23 — REGNUM В новогодние праздники жителям Иркутской области не придётся скучать. Как сообщает пресс-служба правительства региона, областные учреждения культуры покажут новые спектакли, музыкальные концерты, интерактивы. Мероприятия пройдут как в очном формате, с соблюдением всех ограничений, так и онлайн.

Новый год. Праздничные мероприятия в Иркутской области Правительство Иркутской области

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Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского представит зрителям премьеру сказки-мюзикла «Снежная королева». В основе новой волшебной постановки — одноименная сказка Андерсена. Над новым мюзиклом работала иркутская постановочная группа. Музыку для неё написал Андрей Кротов, автор либретто — Лариса Дубровская.

Также театр покажет концерт «Зимние песни о главном», классический балет «Щелкунчик», вечер романсов «Рождественские встречи».

Иркутский академический театр им. Н.П. Охлопкова подготовил два новогодних спектакля для детей и взрослых. Это сказка «Двенадцать месяцев» в постановке главного режиссера театра Станислава Мальцева. И музыкальный спектакль «Новый год к нам идет» режиссеров — артиста Василия Конева и заслуженного артиста России Александра Братенкова. Их можно посетить в течение всех новогодних каникул.

4 января исполнится 30 лет с момента официального основания Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов». Праздничный «Квартирник у Пилигримов» состоится в неформальной обстановке, все подробности на сайте театра.

7 и 8 января коллектив представит премьерный музыкальный спектакль «Девочка» по мотивам рассказов А.П. Чехова «Спать хочется» и Андерсена «Девочка со спичками».

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова представит спектакль «Ледяное сердце». Он поставлен по сказке Евгения Шварца «Два брата». В ней повествуется о непростых отношениях между родными людьми. Руководитель и автор инсценировки — Заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев, режиссёр-постановщик — Дмитрий Иванов.

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» также подготовил подарки для маленьких зрителей. Для детей от четырёх лет и взрослых коллектив покажет яркий, костюмированный спектакль — феерию «Вечно эта 345-я». Малышам от года до трех артисты представят увлекательное и познавательное, игровое и зажигательное «Что такое Новый год?».

Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина на каникулах покажет спектакль «Волшебник Изумрудного города». Это культовая сказка в оригинальной постановке режиссёра Сергея Кирилочкина. Спектакль наполнен музыкой, танцами, спецэффектами. Атмосферу праздника создают яркие костюмы и декорации.

Традиционные новогодние и рождественские концерты запланировала Иркутская областная филармония. В концертных залах пройдут детские театрализованные представления «С Дедом Морозом по сугробам» и «Новогодние проделки Бабы Яги». На концерте «Карнавальная ночь» у слушателей будет возможность спеть любимые песни из новогодних кинокомедий вместе с солистами филармонии.

Рождественскую программу «Пришла коляда» подготовил Иркутский областной Дом народного творчества.

Разнообразные новогодние рубрики, интерактивы, мастер-классы в онлайн и офлайн-форматах запланированы в Иркутском областном кинофонде, библиотеках, музеях.

На официальном сайте, социальных сетях и YouTube-канале Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева ребят ждут онлайн-чтения вслух, виртуальное путешествие по Сибири с рассказом о новогодних традициях коренных народов, онлайн-прогулка на санях «Вот такие санки!», игры, квесты.

Иркутский областной краеведческий музей приглашает на автобусную экскурсию «По памятным и историческим местам Иркутска». Туристы прогуляются по самым значимым для истории города местам, увидят монументальные памятники, городскую скульптуру, интереснейшие архитектурные ансамбли. Традиционные новогодние гуляния «Зимние забавы» состоятся в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».