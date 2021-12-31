Вологда, , 12:29 — REGNUM В уходящем году Вологду посетили 203 тысячи туристов. Налоговые поступления от сферы туризма составили 153,79 млн. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Ансамбль Вологодского кремля Bvp65

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«К сожалению, допандемийный поток 2019 года пока так и не восстановился, но провал 2020-го с его локдаунами и первым шоком от накрывшей планету пандемии, мы все-таки пережили», — написал чиновник.

Воропанов напомнил, что 18 января будет запущен пятый этап программы «Туристический кешбэк», который продлится до 12 апреля. Условия прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме — 20,0 тыс. руб. Обязательное условие — оплатить стоимость тура необходимо картой МИР.

В настоящее время в Вологде работают 53 гостиницы на 2900 мест, включая мини-отели и хостелы.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские предприятия общественного питания пока не вышли на доковидные показатели.