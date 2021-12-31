Иркутск, , 12:20 — REGNUM В 2021 году Приангарье заняло 12-е место в России и второе место по СФО по количеству изъятых наркотиков. Об этом на заседании антинаркотической комиссии сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

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Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области Валерий Коростылев доложил, что за последние пять лет в Приангарье отмечается снижение уровня наркотизации населения.

Основные тенденции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Иркутской области в целом соответствуют общероссийским. Также на фоне снижения наркопреступности в целом наблюдается рост числа раскрытых сотрудниками полиции области наркопреступлений.

Подводя итоги деятельности, секретарь антинаркотической комиссии (АНК) региона Марина Горохова отметила, что наибольшая активность работы местных комиссий отмечена в Аларском районе, Ангарском городском округе, Братске, Бодайбо и районе, Зиминском городском муниципальном образовании, Зиминском районном муниципальном образовании, Нижнеудинском районе, Усольском муниципальном районе, Черемхове и Чунском районном муниципальном образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году число лиц, зарегистрированных в медицинских организациях и ГУФСИН России по Иркутской области с диагнозами «синдром зависимости от наркотических средств» и «пагубное употребление наркотиков», составило 7768 человек, что на 9% меньше, чем в 2019 году.

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