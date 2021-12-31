Иркутск, 31 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 31 декабря, готовы к работе порядка 60 бригад скорой помощи. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Скорая помощь

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«Неотложная и экстренная помочь все новогодние праздники будет работать в круглосуточном режиме. В Иркутске в новогоднюю ночь к выездам будут готовы около 60 бригад скорой помощи. В медицинских организациях региона достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — пояснила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова.

По её словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 4393 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 31 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 7092 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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