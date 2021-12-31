Иркутск, 31 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 31 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7092 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 157 011 (+450 за сутки). Госпитализированы 2319 (-157 за сутки).

В то же время излечились 136 780 пациентов (рекордные +2106 за сутки). Ещё 583 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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