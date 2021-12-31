Чита, 31 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Субсидии на содержание домашних северных оленей общим поголовьем 567 голов в 2021 году получили три общины коренных малочисленных народов, проживающие в Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Забайкалья Северный домашний олень

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Отмечается при этом, что из регионального бюджета выделено 1,4 млн рублей.

«В Иркутской области реализуется программа по поддержке коренных малочисленных народов. В её рамках региональное министерство сельского хозяйства ежегодно предоставляет две субсидии: на содержание домашних северных оленей и на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов. Субсидии носят заявительный характер и предоставляются общинам коренных малочисленных народов», — министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

По его словам, в 2021 году по результатам конкурсного отбора субсидии на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов получили пять общин коренных малочисленных народов, проживающие в Нижнеудинском, Катангском и Качугском районах Иркутской области. Объём предоставленных средств — 2,15 млн рублей.

«Субсидии используются, как правило, на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов и инвентаря для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов: оленеводство, рыболовство, охота. Схема субсидирования: 90% — субсидия, но не более 430 тыс. рублей, 10% — собственные средства получателя», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на поддержку коренных малочисленных народов региональный минсельхоз в 2021 году выплатил 3,6 млн рублей.